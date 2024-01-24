Юные инспекторы движения из Актанышского района написали письма бойцам СВО

Фото: Лейсан Газизова

Ученики Актанышской школы №2, юные инспекторы движения, написали письма землякам, которые выполняют задачи в зоне спецоперации.

Письма юных актанышцев были наполнены благодарностью. Учащиеся писали, что гордятся своими отцами-воинами за то, что они продолжают великое дело наших предков, сражавшихся с немецкими захватчиками во время Великой Отечественной войны.

Фото: Лейсан Газизова

Свои письма ученики завершили пожеланиями, чтобы земляки-солдаты благополучно возвращались на Родину, а также нарисовали для них рисунки.

К патриотической акции присоединился и отряд юных инспекторов дорожного движения Старосафарской школы.

Фото: Лейсан Газизова

Также ребята внесли свой вклад в плетение маскировочной сети, начатой односельчанами. Письма вместе с гуманитарной помощью будут отправлены бойцам в зоне специальной военной операции.

«Мы стараемся оказывать всестороннюю помощь нашим землякам, участвующим в специальной военной операции. Если взрослые оказывают материально-техническую помощь нашим бойцам, то школьники, дети оказывают моральную поддержку, чтобы они быстрее добились победы», — говорит коллетив школы.

Фото: Лейсан Газизова

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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