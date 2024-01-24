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Юные инспекторы движения из Актанышского района написали письма бойцам СВО
Ученики Актанышской школы №2, юные инспекторы движения, написали письма землякам, которые выполняют задачи в зоне спецоперации.
Письма юных актанышцев были наполнены благодарностью. Учащиеся писали, что гордятся своими отцами-воинами за то, что они продолжают великое дело наших предков, сражавшихся с немецкими захватчиками во время Великой Отечественной войны.
Свои письма ученики завершили пожеланиями, чтобы земляки-солдаты благополучно возвращались на Родину, а также нарисовали для них рисунки.
К патриотической акции присоединился и отряд юных инспекторов дорожного движения Старосафарской школы.
Также ребята внесли свой вклад в плетение маскировочной сети, начатой односельчанами. Письма вместе с гуманитарной помощью будут отправлены бойцам в зоне специальной военной операции.
«Мы стараемся оказывать всестороннюю помощь нашим землякам, участвующим в специальной военной операции. Если взрослые оказывают материально-техническую помощь нашим бойцам, то школьники, дети оказывают моральную поддержку, чтобы они быстрее добились победы», — говорит коллетив школы.
Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.
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