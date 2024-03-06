Юные инспекторы дорожного движения празднуют годовщину со дня основания

Сегодня по всей России отряды юных инспекторов дорожного движения отмечают свой день рождения. ЮИДовское движение отсчитывает свою историю с 6 марта 1973 года, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

За многолетнюю историю своего существования ЮИД воспитал тысячи культурных и законопослушных участников дорожного движения.

Сегодня в рядах движения более 19 тысяч ребят, объединенных в более чем 1,5 тысячи отрядов по всему Татарстану.

ЮИДовцы изучают правила дорожной безопасности, распространяют свои знания среди сверстников и взрослых и зачастую своим родителям подают пример, как вести себя на дороге.