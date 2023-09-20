Юные футболисты из Татарстана сыграют в Лужниках на открытии Школьной футбольной лиги

Шесть команд юных футболистов из городов Татарстана – Нурлата, Набережных Челнов, Высокой Горы и Альметьевска – примут участие в первом всероссийском турнире Школьной футбольной лиги. Он проходит с 20 по 24 сентября в московских «Лужниках».

Всего участниками турнира стали 96 команд из 65 регионов страны. Более 1200 мальчиков и девочек сыграют в трех возрастных группах: 10-11 лет, 12-13 лет и 14-15 лет. На турнире выступят команды-призеры региональных школьных лиг, а также участники региональных этапов соревнований «Кожаный мяч», не попавшие во всероссийские финалы, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Первым турниром Школьной футбольной лиги откроется новое всероссийское футбольное соревнование для школьных команд. Оно предусматривает внутришкольный и муниципальный этапы, а также региональные финалы. Завершит соревнования всероссийский финал для победителей лиги регионов. На сегодня футбольные лиги для школьников проводятся в 12 регионах России.

Турнир Школьной футбольной лиги в «Лужниках» является частью проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе». Проект реализуется с 2021 года. В 2022/23 учебном году в нем приняли участие 575 тысяч ребят из 2150 школ в 48 регионах России. В новом учебном году количество участников превысит один миллион школьников из 4150 школ в 83 регионах.