Юные фотографы из Елабуги и Бавлов завоевали специальные призы конкурса онлайн-лагеря

В рамках проекта «Поколение М» были подведены итоги второй смены летнего онлайн-лагеря, посвященной фотографии. В числе победителей, выбранных среди талантливых детей со всей России, специальные призы жюри получили Аделина Саттарова из Бавлов и Румия Якупова из Елабуги.

Онлайн-лагерь проходит в официальном телеграм-аккаунте «Поколение М». Уже завершилось две смены, последняя, арт-смена стартовала 25 июля. Творческие мастер-классы открыты для любого подписчика телеграм-канала «Поколения М» — инновационный подход к организации всероссийского онлайн-лагеря обеспечивает его доступность для всех. Занятия ведут звездные наставники и блогеры.

Победители конкурсов лагеря, которых выбирает звездное жюри, могут выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live. Для самых активных участников организаторы подготовили фирменные гаджеты и мерч «Поколения М». Но это еще не все: по завершении смены онлайн-лагеря все работы детей загружаются на сайт проекта , где могут стать участниками основных творческих конкурсов и получить шанс поехать на стажировки, пройти личные мастер-классы от звезд и выиграть другие полезные призы.

«Благодаря проекту творческие дети и подростки получают обратную связь от звездных наставников, возможность проявить себя и развивать свои таланты. Обладатели специальных призов фотосмены онлайн-лагеря из Татарстана Аделина Саттарова и Румия Якупова посвятили работы своей малой родине и познакомили сверстников, участников всероссийского лагеря с городами нашей республики. Радует, что татарстанские ребята стали еще активнее участвовать в конкурсах и мероприятиях проекта и цифровые технологии МТС помогают им учиться новому, делиться своими знаниями и находить друзей», — прокомментировал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.