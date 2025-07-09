Юные экологи из Татарстана победили в конкурсе Росприроднадзора

Сразу два школьника из Татарстана стали победителями в пятом юбилейном сезоне Международной премии «Экология – дело каждого», организованной Росприроднадзором. 12-летняя Сафина Зигангирова из Набережных Челнов отличилась в номинации «Экорисунок», представив работу под названием «Вместе мы можем спасти их». В свою очередь, 13-летний Арсений Заводчиков из Нижнекамска стал лучшим в номинации «Экопроект» с оригинальной разработкой — «скамейкой-поездом», способной передвигаться по рельсам благодаря электрическому двигателю и системе сцепления, вдохновлённой конструкцией американских горок.

Всего 55 участников из Татарстана вошли в число лауреатов конкурса, собравшего в этом году рекордное число заявок — более 110 тысяч из 95 стран мира. Это в 19 раз больше, чем на первом сезоне премии, что подчёркивает растущий интерес детей и молодёжи к вопросам экологии.

Победителей объявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. По её словам, дети и подростки предложили не только творческие идеи, но и настоящие технологические решения для защиты природы. Гран-при этого года получил 17-летний Николай Петренкин из Москвы. В общей сложности жюри выбрало 126 победителей из 43 регионов России и 8 стран, а также определило более 750 призеров.

Среди специальных наград выделяется премия «Зеленое будущее» от федерального партнера СИБУР. Победителем в этой номинации стал Максим Цыгин из Кемеровской области — автор системы с использованием ИИ и интернета вещей для мониторинга биоразнообразия. Также специальные призы получили юные экологи из Татарстана: 15-летний Александр Бурукин из села Татарское Бурнашево за проект экологической тропы «Долина трех рек» и 7-летняя Язгуль Фахреева из Казани за инициативу по благоустройству пруда и созданию экомаршрута в СНТ «Нокса».

Особое внимание в этом сезоне было уделено командным и образовательным проектам. В номинации «Экосоюз» первое место занял Областной технолицей им. В.И. Долгих из Подмосковья, активно вовлекающий детей в природоохранную деятельность через квизы, марафоны и экозанятия.

Премия «Экология – дело каждого», учреждённая в 2021 году, уже пять лет вдохновляет новое поколение экологов на защиту природы. За это время участие в проекте приняли дети и взрослые из 95 стран, представившие свыше 320 тысяч заявок. Премия продолжает доказывать: забота об окружающей среде — дело, доступное каждому, независимо от возраста.