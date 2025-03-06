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Общество 6 марта 2025 16:45

Юные десантники кадетской школы-интерната получили разряд по парашютному спорту

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Юные десантники кадетской школы-интерната получили разряд по парашютному спорту
Фото: © «Татар-информ»

Воспитанникам военно-патриотического клуба «Юный десантник», созданного при казанской кадетской школе-интернате имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова присвоили третий спортивный разряд по парашютному спорту. Обладателями разрядных книжек стали: Артем Агромов (11 класс), Артур Киселев (10 класс), Даниил Лазарев (9 «А» класс), Ранель Гатин (9 «Б» класс), Шамиль Саляхов (9 «Б» класс), Ранэль Султанов (9 «В» класс), Руслан Галеев (8 «А» класс), Камиль Ганеев (8 «А» класс) и Матвей Шпилев (8 «А» класс).

Разрядные книжки ребятам вручил командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии с 2009 по 2013 годы, гвардии полковник Игорь Виноградский.

«Кроме участия в церемонии Игорь Виноградский передал в школьный музей ВДВ книгу «Мой позывной», представляющую собой коллекцию рассказов бойцов СВО, волонтеров, которые ежедневно трудятся на благо фронта, а также родных героев, защищающих нашу Родину», – рассказал «Татар-информу» руководитель клуба «Юный десантник» Талгат Камалиев.

#парашютный спорт #кадеты татарстана
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