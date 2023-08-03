Ребята из Апастово передали письма военнослужащим в зону СВО

В военно-патриотическом палаточном лагере деревни Деушево Апастовского района прошла всероссийская акция «Солдатский треугольник». Ребята написали письма участникам специальной военной операции.

Фото Ландыш Гайнуллиной

В письмах они задавали солдатам вопросы, желали им победы и благополучного возвращения. «Треугольники» с пожеланиями ребят будут отправлены в зону проведения спецоперации.

В мероприятии приняли участие Динар из деревни Старые Енали, вернувшийся из зоны проведения спецоперации, и Альфис Мингазов из Апастово, проходивший военную службу в Воздушно-десантных войсках. Гости рассказали школьникам о своей военной службе, пожелали им расти мужественными и смелыми, искренне любящими Родину людьми.

«Сразу после получения повестки я без колебаний собрался и пришел в военкомат. В течение 19 месяцев я участвовал в боевых операциях. Во время несения боевой службы попал под обстрел и был ранен. В настоящее время прохожу реабилитацию. Старался служить с честью. И вы любите свою страну, цените дружбу, старайтесь не теряться перед трудностями», – говорит Динар.

Поделился с собравшимися своими впечатлениями и апастовец Альфис Мингазов.

«С юных лет мечтал служить в Воздушно-десантных войсках. С 9 лет хотел надеть форму десантника, прыгнуть с парашютом. Мечта сбылась. На сегодняшний день я являюсь солдатом запаса. Сегодня прошло замечательное патриотическое мероприятие. Я рад, что пообщался с ребятами, показал им пример», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Ландыш Гайнуллиной