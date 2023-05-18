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«Юные дарования республики»: в Татарстане «Учеником года» стал казанский школьник
Сегодня на базе культурно-развлекательного центра «Пирамида» состоялась церемония чествования победителей и призеров республиканских и всероссийских предметных олимпиад школьников, их педагогов и наставников. Учеников, достойно представивших честь Татарстана на интеллектуальных соревнованиях федерального уровня, поздравил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
«По количеству победителей и призеров в 2023 году Татарстан достойно вошел в тройку регионов-лидеров, которая остается неизменной на протяжении одиннадцати лет. На первом месте — Москва, затем Московская область, а на третьем — наша республика, [представителям] которой руководство Татарстана оказывало всяческую поддержку. Нам очень приятно, что школьники <...> достигают таких высот — они гордость нашей республики», — отметил в приветственной речи глава Минобрнауки РТ.
На церемонию награждения пригласили около 470 школьников, среди которых были 40 победителей и 211 призеров заключительных этапов всероссийских и республиканских олимпиад. В церемонии награждения также приняли участие более 300 педагогов Татарстана.
«Татарстан никогда не отдаст свое законное третье место. Я уверена в том, что в этом направлении мы будем еще больше развиваться. Безусловно, это заслуга наших дорогих школьников. Мы искренне уважаем их отношение к учебе, к жизни и к тому, как они не только поставили себе цели, но и достигли таких впечатляющих результатов. Сегодня наши талантливые школьники прославили Татарстан, своих педагогов и родителей», — заметила ректор Института развития образования РТ Людмила Нугуманова.
В прошлом году дипломы и благодарственные письма получили 237 юных татарстанцев. Министр образования и науки РТ подчеркнул, что с каждым годом количество лучших школьников Татарстана неуклонно растет.
«Общая тенденция роста числа участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по Татарстану свидетельствует, что интерес со стороны учащихся образовательных организаций к занятиям интеллектуальной деятельностью ежегодно возрастает», — убежден Ильсур Хадиуллин.
В ходе торжественной церемонии награждения почетное звание «Ученик года Республики Татарстан» присвоено учащемуся Лицея-интерната №2 Московского района Казани Роману Моисееву.
В этом учебном году Татарстан стал местом проведения заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по трем предметам — искусству (мировой художественной культуре), экологии и технологии. Главным организатором состязаний выступил Республиканский олимпиадный центр Министерства образования и науки РТ.
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