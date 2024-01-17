Юные челнинцы рассказали, как на них повлиял запрет гаджетов в школе

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Почти месяц как российским школьникам запретили пользоваться смартфонами на уроках. Соответствующий закон был подписан Президентом страны Владимиром Путиным 19 декабря 2023 года. Учащиеся набережночелнинской школы №56 поделились, как они относятся к запрету и пользуются ли «запасными» телефонами.

Теперь ученики 10 «Б» класса складывают свои мобильные телефоны в специальный ящик. Только после этого начинается урок. Учащиеся с пониманием относятся к временному расставанию с гаджетами. По их словам, раньше сотовые сильно отвлекали их во время занятий.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

«Лично меня телефон отвлекал. Я постоянно хотела послушать музыку, потом еще хотела в тик-токе посидеть, полистать маленькие видео. Еще, когда мне приходили уведомления, мне постоянно хотелось посмотреть, кто же там написал», — говорит десятиклассница.

«Я начала концентрироваться именно на тему урока. Мне удобнее готовиться к урокам. Например, на перемене нет желания отвлечься на телефон, посмотреть тик-ток, ютуб, желание только учиться. И я понимаю, что у меня экзамены в следующем году и нет желания сидеть в телефоне во время учебного процесса», — вторит ей другая.

«Получается, во время учебного процесса у нас детокс от телефона, то есть за весь учебный день мы от него отдыхаем, и уже к концу дня, мы уже соскучились и приходим домой, и уже вливаемся в Интернет и связываемся с социумом», — поделился ученик.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

То, что у большинства ребят нет желания сидеть в телефонах, отмечают и учителя. По их словам, несколько лет назад у них уже был эксперимент, когда ученики сдавали свои гаджеты. Например, когда пятиклассники остались без смартфонов, они не знали, как им общаться и чем заняться.

«Собирала телефоны. И просила ребят подойти друг к другу и разговаривать. И они подходили друг к другу, вот так вот вставали, и вот так вот молча стояли. Вы понимаете, это в сентябре было. Они не знали, как разговаривать, как общаться. Настолько телефоны, мессенджеры занимали их внимание, место в их жизни», — поделилась учитель истории и обществознания школы № 56 Илиза Зиязетдинова.