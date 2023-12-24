Юные челнинцы и жители семи районов Татарстана собрали 6 тонн отработанных батареек

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Юные жители семи районов Татарстана и Набережных Челнов собрали и сдали 6 тонн отработанных батареек. Актанышские ребята стали лидерами среди районов Прикамского управления Минэкологии РТ.

В экоакции принимали участие школы и детсады Агрызского, Актанышского, Елабужского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, Тукаевского районов и Автограда.

Актанышские школьники собрали более 630 кг батареек, малыши из детсадов добавили в копилку ещё 114,4 кг.

Юные челнинцы сдали 4 тонны 491 кг батареек. К акции присоединились 28 воспитанников детсадов и 45 школьников. Так, ученики Пушкинского пролицея № 78 собрали 780 кг отработанных источников тока, а воспитанники детсада № 1 — 104 кг.

«Дети ежегодно собирают накопившиеся источники тока и приносят в свои учебные учреждения, тем самым вносят большой вклад в экологию района и города», — сказала специалист Прикамского территориального управления Минэкологии Татарстана Лейля Галимова.