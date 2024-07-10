Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Юные боксеры РТ приняли участие в открытии памятника ветеранам
В селе Русский Акташ Альметьевского района Татарстана состоялось открытие памятника ветеранам боевых действий. В церемонии приняли участие юные боксеры во главе с тренером клуба «Геракл» и юношеской сборной РТ по боксу Марселем Агазаряном, представители общественных и ветеранских организаций, жители и гости села.
«Одна из главных задач Федерации бокса Татарстана — формирование у молодежи чувства патриотизма, активной гражданской позиции и личной сопричастности судьбе Родины. Мы хотим призвать всех спортсменов, чтобы тренировки начинались с гимна России. И мы стремимся, чтобы наши юные спортсмены как можно чаще принимали участие в таких вот патриотических мероприятиях», — рассказал журналисту «Татар-информа» президент Федерации бокса РТ и заместитель генерального секретаря Федерации бокса РФ Сергей Игнатьев.
Кроме того, спортивный функционер заметил, что доброй традицией мероприятий под эгидой Федерации бокса России стало то, что перед началом финальных поединков, в каком бы городе турнир ни проходил, спортсмены и тренеры всегда находят памятное место, будь то Вечный огонь или обелиск павшим солдатам, и обязательно возлагают цветы.
«Для нас сегодня важно прививать подрастающему поколению чувство любви и уважения к родителям, семье и истории своей Родины». — подчеркнул Сергей Игнатьев.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»