Юные автомобилисты из РТ взяли золото на всероссийских соревнованиях по автомногоборью

С 3 по 6 сентября в Анапе прошло первенство Всероссийского общества автомобилистов по автомногоборью «Юный автомобилист-2021», в котором приняли участие более 50 спортсменов из 15 регионов страны. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Побороться за призовые места от Татарстана приехали ребята из команды Детской юношеской автомобильной школы – Елизавета Загидуллина, Кирилл Наумов и Кирилл Мазницын.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

По итогам трех дней соревнований ребята из Татарстана заняли первое место. Серебро соревнований досталось команде из Челябинской области, а третьими стали спортсмены из Саратовской области.

