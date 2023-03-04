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Общество 4 марта 2023 11:43

Юные автоинспекторы обсудили пути развития движения ЮИД в Татарстане

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Накануне прошел вебинар, посвященный 50-летию движения ЮИД, сообщает республиканская Госавтоинспекция в телеграм-канале.

Юные автоинспекторы обсудили развитие движения в соцсетях, высказали мнение о лучших направлениях в работе по БДД. Кроме того, подняли вопросы блоггинга и мотивации на вступление в отряды ЮИД.

#ЮИДовцы #гибдд рт
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