Юные автоинспекторы обсудили пути развития движения ЮИД в Татарстане

Накануне прошел вебинар, посвященный 50-летию движения ЮИД, сообщает республиканская Госавтоинспекция в телеграм-канале.

Юные автоинспекторы обсудили развитие движения в соцсетях, высказали мнение о лучших направлениях в работе по БДД. Кроме того, подняли вопросы блоггинга и мотивации на вступление в отряды ЮИД.