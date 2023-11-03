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Юные артисты из Казани встретились в Москве с актером Сергеем Безруковым
Воспитанники театральной студии «Апуш» из Казани встретились с актером театра и кино, народным артистом России Сергеем Безруковым. Об этом сообщает Управление образования исполкома РТ.
Актер поделился с ребятами профессиональными советами, а также пожелал им успехов в творчестве. В ответ дети подарили ему чак-чак.
Напомним, что театральная студия «Апуш» в качестве победителя «Театрального Приволжья» участвует в VI Большом детском фестивале. Участие в событии стало возможным благодаря приглашению от Сергея Безрукова.
5 ноября в Московском Губернском театре казанцы представят публике спектакль на татарском языке «Волшебные сны Апуша».
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