Юные артисты из Казани встретились в Москве с актером Сергеем Безруковым

Фото: мэрия Казани

Воспитанники театральной студии «Апуш» из Казани встретились с актером театра и кино, народным артистом России Сергеем Безруковым. Об этом сообщает Управление образования исполкома РТ.

Актер поделился с ребятами профессиональными советами, а также пожелал им успехов в творчестве. В ответ дети подарили ему чак-чак.

Напомним, что театральная студия «Апуш» в качестве победителя «Театрального Приволжья» участвует в VI Большом детском фестивале. Участие в событии стало возможным благодаря приглашению от Сергея Безрукова.

5 ноября в Московском Губернском театре казанцы представят публике спектакль на татарском языке «Волшебные сны Апуша».