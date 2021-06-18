Юные альметьевцы создадут эскизы для муралов проекта «Сказки о золотых яблоках»

19 июня в Альметьевске состоится бесплатная экскурсия для детей по объектам паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-центре проекта.

Гид по сказкам Зульфия Хайбуллина проведет юных жителей и гостей нефтеграда по маршруту «Путь героя». Путешествие начнется у мурала «Госпожа Гусыня: традиция и свобода» и завершится у работы «Белая волчица». Организаторы запланировали и практическую часть — ребята научатся создавать эскизы для муралов.

Место встречи запланировано у мурала «Госпожа Гусыня» в час дня. Продолжительность экскурсии составит 1 час. Для участия необходима регистрация.

«Детские экскурсии проводятся на регулярной основе. Экскурсии, которые проводят наши гиды, авторские, они разрабатывают интересные необычные программы, чтобы заинтересовать детей и подростков», — отметил источник.

«Ребята работают не только с создателями и художниками, но и общаются с кураторами, которые обучают мастерству владения речью, подаче информации и другим профессиональным навыкам», — добавили в пресс-центре.

«Сказки о золотых яблоках» — пятилетняя паблик-арт программа в Альметьевске. Проект реализуется Институтом исследования стрит-арта (Санкт Петербург).

Проект представляет собой эпос об истории нефтяного региона и его жителях, перенесенный на стену и соединенный общим маршрутом. Все истории, которые иллюстрируют художники, собраны в Альметьевском районе или представляют собой фрагменты общего культурно-исторического наследия Татарстана.