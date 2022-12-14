Юные актеры театральной студии «Апуш» показали казанцам спектакль «Зоопарк-алифба»
При полном аншлаге на сцене казанского культурного центра «Сайдаш» прошла премьера второго спектакля детской театральной студии «Апуш». Световое шоу, зажигательные танцы, стихи на татарском языке, порция юмора и даже рэп-баттл — это далеко не всё, что увидели накануне казанцы.
«Выпустив дебютный спектакль в июне, дети заболели театром и просили вновь заняться какой-либо постановкой. Начали мы работать во время осенних каникул — дети с невероятным удовольствием приходили после уроков. Для них это был очень большой трудоемкий процесс: занятия проходили трижды в неделю, однако выкладывались они на все сто», — рассказала журналисту «Татар-информа» руководитель студии Алия Файзрахманова.
Спектакль поставлен по пьесе татарской поэтессы Йолдыз Шараповой «Зоопарк-алифба» в инсценировке Хабира Ибрагимова. Главные герои пьесы, близнецы Ильназ и Гульназ, вместе со старшей сестрой оказываются вынуждены проходить таинственный квест «Зоопарк-алифба». В ходе спектакля они совершают удивительное путешествие по странам мира: знакомятся с животными, проходят испытания и познают алфавит.
Музыку к постановке написал композитор Марат Ахметшин, а сценографом и художником стала студентка Казанского художественного училища Анна Новикова. Выступали дети в красочных костюмах животных, специально пошитых к спектаклю.
«Для мэрии Казани студия „Апуш“ имеет особое значение, поэтому мы всегда радуемся успехам и достижениям наших воспитанников. „Зоопарк-алифба“ — это совсем новый спектакль. Более того, мы не планировали его показывать как полноценную постановку, а хотели только устроить показ для узкого круга лиц. Однако все вдохновились произведением и решили довести до полноценного спектакля», — отметила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.
Несмотря на то, что подготовка к представлению началась только в ноябре, юные артисты успешно справились с ролями и мастерски изобразили своих персонажей. Весь месяц ребята кропотливо работали над созданием постановки. Результатом усилий начинающих актеров стали благодарные выкрики «Браво!» в завершении спектакля.
В ярком и необычном действе приняли участие все 30 воспитанников театральной студии «Апуш», которая действует на базе культурного центра «Сайдаш». К премьере учащихся готовили их наставники: балетмейстер Татарского академического театра имени Галиасгара Камала, заслуженный деятель искусств Татарстана Салима Аминова, артист Татарского театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина Резеда Салахова, педагог по вокалу Казанского театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева Лилия Зайнуллина.
Детская татарская театральная студия «Апуш» работает под патронажем мэра Казани Ильсура Метшина, она начала свою деятельность в феврале этого года. Воспитанники студии три дня в неделю обучаются актерскому мастерству, хореографии, сценической речи и вокалу. Главные цели — формирование у учащихся интереса к татарскому языку, раскрытие творческих способностей молодежи, развитие национальной культуры.
Первая премьера студии состоялась в июне этого года. Ею стал спектакль «Волшебные сны Апуша» по пьесе Равиля Бухараева в переводе Мударриса Аглямова. Эта постановка заняла первое место на республиканском этапе конкурса «Театральное Поволжье».
По инициативе мэра Казани сейчас студия «Апуш» успешно работает в трех культурных учреждениях Казани. Помимо КЦ «Сайдаш», в сентябре новые студии открылись в культурном центре «Чулпан» и КДК имени Ленина. По итогам кастинга, в КДК имени Ленина были отобраны 33 учащихся, а в КЦ «Чулпан» — 23 (в младших и средних возрастных группах от 9 до 15 лет). Они тоже уже работают над постановками. Посещение студии бесплатное.