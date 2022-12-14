Юные актеры театральной студии «Апуш» показали казанцам спектакль «Зоопарк-алифба»

При полном аншлаге на сцене казанского культурного центра «Сайдаш» прошла премьера второго спектакля детской театральной студии «Апуш». Световое шоу, зажигательные танцы, стихи на татарском языке, порция юмора и даже рэп-баттл — это далеко не всё, что увидели накануне казанцы.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

«Выпустив дебютный спектакль в июне, дети заболели театром и просили вновь заняться какой-либо постановкой. Начали мы работать во время осенних каникул — дети с невероятным удовольствием приходили после уроков. Для них это был очень большой трудоемкий процесс: занятия проходили трижды в неделю, однако выкладывались они на все сто», — рассказала журналисту «Татар-информа» руководитель студии Алия Файзрахманова.

Спектакль поставлен по пьесе татарской поэтессы Йолдыз Шараповой «Зоопарк-алифба» в инсценировке Хабира Ибрагимова. Главные герои пьесы, близнецы Ильназ и Гульназ, вместе со старшей сестрой оказываются вынуждены проходить таинственный квест «Зоопарк-алифба». В ходе спектакля они совершают удивительное путешествие по странам мира: знакомятся с животными, проходят испытания и познают алфавит.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

Музыку к постановке написал композитор Марат Ахметшин, а сценографом и художником стала студентка Казанского художественного училища Анна Новикова. Выступали дети в красочных костюмах животных, специально пошитых к спектаклю.

«Для мэрии Казани студия „Апуш“ имеет особое значение, поэтому мы всегда радуемся успехам и достижениям наших воспитанников. „Зоопарк-алифба“ — это совсем новый спектакль. Более того, мы не планировали его показывать как полноценную постановку, а хотели только устроить показ для узкого круга лиц. Однако все вдохновились произведением и решили довести до полноценного спектакля», — отметила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

Несмотря на то, что подготовка к представлению началась только в ноябре, юные артисты успешно справились с ролями и мастерски изобразили своих персонажей. Весь месяц ребята кропотливо работали над созданием постановки. Результатом усилий начинающих актеров стали благодарные выкрики «Браво!» в завершении спектакля.

В ярком и необычном действе приняли участие все 30 воспитанников театральной студии «Апуш», которая действует на базе культурного центра «Сайдаш». К премьере учащихся готовили их наставники: балетмейстер Татарского академического театра имени Галиасгара Камала, заслуженный деятель искусств Татарстана Салима Аминова, артист Татарского театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина Резеда Салахова, педагог по вокалу Казанского театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева Лилия Зайнуллина.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

Детская татарская театральная студия «Апуш» работает под патронажем мэра Казани Ильсура Метшина, она начала свою деятельность в феврале этого года. Воспитанники студии три дня в неделю обучаются актерскому мастерству, хореографии, сценической речи и вокалу. Главные цели — формирование у учащихся интереса к татарскому языку, раскрытие творческих способностей молодежи, развитие национальной культуры.

Первая премьера студии состоялась в июне этого года. Ею стал спектакль «Волшебные сны Апуша» по пьесе Равиля Бухараева в переводе Мударриса Аглямова. Эта постановка заняла первое место на республиканском этапе конкурса «Театральное Поволжье».

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

По инициативе мэра Казани сейчас студия «Апуш» успешно работает в трех культурных учреждениях Казани. Помимо КЦ «Сайдаш», в сентябре новые студии открылись в культурном центре «Чулпан» и КДК имени Ленина. По итогам кастинга, в КДК имени Ленина были отобраны 33 учащихся, а в КЦ «Чулпан» — 23 (в младших и средних возрастных группах от 9 до 15 лет). Они тоже уже работают над постановками. Посещение студии бесплатное.