Происшествия 5 февраля 2026 11:31

Юную жительницу Казани задержали с двумя десятками свертков синтетики в карманах

В Казани задержали 19-летнюю девушку с почти двумя десятками свертков синтетических наркотиков.

Как сообщают в УМВД России по Казани, девушка занималась оборудованием закладок. Ею руководил неизвестный куратор, на которого она вышла в соцсетях. Девушку поймали в момент, когда она создавала тайник с эфедроном. Помимо спрятанной порции, в карманах ее куртки нашли еще 18 пакетиков с этим веществом. Суммарный вес наркотиков – 35 граммов.

Девушку арестовали, свою вину она признала полностью. Ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

#умвд по казани #синтетика
