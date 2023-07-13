Юноши и девушки из Татарстана вышли в Суперфинал I турнира по баскетболу 3х3

Сборные юношей и девушек Казанского технологического колледжа КНИТУ примут участие в Суперфинале I турнира по баскетболу 3х3 среди учащихся учебных заведений среднего профессионального образования. Финальные матчи Суперфинала состоятся завтра, 14 июля, в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба полпреда Президента в ПФО, в отборочных соревнованиях приняли участие более 30 тысяч учащихся колледжей и техникумов из всех 14 регионов Приволжья. Турнир был организован в три этапа: внутри учебного заведения, региональный и окружной. По итогам регионального этапа в финал вышли 28 команд юношей и девушек (112 человек).

В состав финалистов кроме ребят из Татарстана вошли команды Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей.