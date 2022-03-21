Юношеская флорбольная команда из РТ выиграла Всероссийский турнир, пропустив один гол

На Всероссийких соревнованиях по флорболу «Золотая клюшка» в Нижнем Новгороде юношеская команда 2013-2014 годов рождения из Татарстана стала победителем, пропустив за весь турнир всего один гол, и тот в финале, где они выиграли 10:1. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал советник РОО «Федерация флорбола Республики Татарстан» и исполнительный директор флорбольного клуба «Ирбис» Булат Габдрахманов.

«Дети из Татарстана много раз становились победителями и призерами всероссийских соревнований. К примеру, на турнире «Золотая клюшка», который прошел недавно в Нижнем Новгороде, дети 2013-2014 годов рождения стали победителями. При этом они забили 69 голов, а пропустили всего один, причем в финале, где они выиграли 10:1 у команды из Архангельской области», – отметил спикер.

По его словам, порядка 500 детей в Татарстане занимается флорболом. В республике запущена школьная флорбольная лига, где участвуют около 50 команд из разных районов.

Ранее в Минспорта Татарстана объяснили, почему детям полезно заниматься флорболом, о чем писал «Татар-информ».