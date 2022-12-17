Юноша погиб на пожаре в казанской пятиэтажке

фото: ГУ МЧС России по РТ

Пожар вспыхнул сегодня в 7.22 в доме №16б по улице Даурская в Казани. Сообщение об этом поступило на номер вызова пожарной охраны 101, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит комната на третьем этаже пятиэтажки. Из здания были эвакуированы 103 жильца.

В 7.52 пожар был локализован на площади 12 кв. метров, через минуту ликвидирован.

Внутри квартиры было найдено тело 19-летнего юноши. Причины пожара устанавливаются.