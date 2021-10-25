Юноша из Зеленодольска в ссоре из-за пьянства забил до смерти отца

Тело 57-летнего жителя Зеленодольска со следами насильственной смерти было найдено днем 22 октября в квартире одного из домов по улице Сайдашева. По подозрению в убийстве был задержан 19-летний сын погибшего.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, в день трагедии юноша сделал замечание отцу из-за того, что тот пил и не ходил на работу. Тогда мужчина обругал сына. Молодой человек избил родственника. От полученных травм мужчина скончался.

Юноше предъявлены обвинения по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Свою вину подозреваемый признал лишь частично. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

