Юноша из РТ убил из мести мужчину, решив, что из-за него его брата отправили в колонию

15 июня в одном из частных домов в селе Красная Слобода Спасского района обнаружили тело 50-летнего местного жителя. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По подозрению в убийстве задержали 18-летнего юношу. По версии следствия, в прошлом году его старшего брата отправили за решетку за совершение убийства. Тогда этот 50-летний мужчина выступал свидетелем по делу и дал показания против подсудимого. В итоге молодого человека отправили в колонию на 6 лет.

Посчитав, что из-за свидетеля его брата приговорили к лишению свободы, юноша решил убить мужчину. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование дела продолжается.