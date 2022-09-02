Юноша из Новосибирска попался полицейским под Казанью с 5 кг синтетики

На посту полиции «Малиновка» под Казанью инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого был 21-летний житель Новосибирска, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

При проверке документов юноша сильно нервничал. Тогда стражи порядка решили проверить автомобиль. В багажнике автоинспекторы обнаружили сверток с неизвестным веществом.

Экспертиза установила, что в пакете были почти 5 кг синтетических наркотиков.

Молодой человек рассказал, что в начале года в одной из соцсетей искал работу. Спустя несколько дней с ним связался потенциальный работодатель и предложил работу перевозчиком груза, на что мужчина согласился. Он должен был забрать несколько свертков в лесопарке в Москве и перевезти в Новосибирск.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».