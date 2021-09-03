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Ру Тат
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3 сентября 2021  14:03
Павел Климчак

Юноша из Краснодара похищал деньги у казанцев под предлогом продажи одежды в соцсетях

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Казанские полицейские задержали в Краснодаре 20-летнего молодого человека, которого подозревают в нескольких случаях мошенничества.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, юноша в одной из социальных сетей представлялся продавцом интернет-магазина женской одежды. Покупатели перечисляли ему деньги за несуществующий товар на карточку, после чего он прерывал связь.

Таким образом ему удалось похитить деньги у шести казанцев. Кроме того, случаи его мошенничества также зарегистрированы в Москве, Елабуге, Сургуте и Брянске. Общий материальный ущерб составил 85 тысяч рублей.

Свою вину он полностью признал, на него завели уголовное дело за мошенничество. Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде.

УМВД России по Казани напоминает, что нужно относиться осторожно к сомнительным покупкам в интернете. Вас должны насторожить требования о частичной или полной предоплате товара, а также настойчивое поведение интернет-продавцов.

#мошенничество #интернет-магазин #краснодар
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