Юнона, Вевея и Хусейн стали самыми редкими именами новорожденных в Казани

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Управление ЗАГС Казани перечислило самые редко встречающиеся и самые популярные имена, которые давали на прошлой неделе, с 7 по 13 октября, жители столицы Татарстана своим новорожденным детям.

Наиболее редкими среди мужских имен оказались Хусейн, Иоанн, Ильсаф, Джамаль, Глеб и Ильшат. В число самых редких женских имен попали Эделия, Таймия, Медина, Мияна, Юнона, Вевея, Кьяра, Айнель, Аврелия, Сабина, Амиля, Айла и Эмили.

При этом чаще всего на прошлой неделе родители мальчиков давали им имена Саид, Адель, Раян, Самир, Виктор, Дамир, Мирон, Эмиль, Эмин, Амир, Максим и Карим. Девочек же казанские семьи наиболее часто нарекали такими именами, как Ясмина, Камилла, Оливия, Ева, Зарина, Саида и Амелия.

Всего в Казани за семь дней родились 384 ребенка: 197 девочек и 187 мальчиков. Минимальная масса ребенка при рождении составила 1060 граммов, а максимальная — 4840 граммов.

Кроме того, в городе зарегистрировано 265 браков, информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.