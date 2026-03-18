Юного жителя Казани будут судить за передачу карты мошенникам ради 20 тысяч рублей

Юный житель Казани предстанет перед судом за передачу карты мошенникам ради вознаграждения суммой 20 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура РТ, по версии следствия, в октябре 19-летний казанец за деньги передал неизвестным на парковке Парк Хауса две банковские карты, телефон и паспорт. После этого на одну из карт поступил перевод 445 тысяч рублей, украденных у одного из жителей Альметьевска.

По указанию своих кураторов молодой человек попытался снять деньги, однако банк заблокировал операцию. Юношу поймали в здании банка 25 декабря, когда он в очередной раз пытался вывести деньги.

Возбуждено уголовное дело. Свою вину молодой человек признал, а также пояснил, что все делал из нужды в деньгах.