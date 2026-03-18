Юного жителя Казани будут судить за передачу карты мошенникам ради 20 тысяч рублей
Как сообщает прокуратура РТ, по версии следствия, в октябре 19-летний казанец за деньги передал неизвестным на парковке Парк Хауса две банковские карты, телефон и паспорт. После этого на одну из карт поступил перевод 445 тысяч рублей, украденных у одного из жителей Альметьевска.
По указанию своих кураторов молодой человек попытался снять деньги, однако банк заблокировал операцию. Юношу поймали в здании банка 25 декабря, когда он в очередной раз пытался вывести деньги.
Возбуждено уголовное дело. Свою вину молодой человек признал, а также пояснил, что все делал из нужды в деньгах.