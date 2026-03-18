news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 18 марта 2026 14:36

Юного жителя Казани будут судить за передачу карты мошенникам ради 20 тысяч рублей

Читайте нас в
Телеграм

Юный житель Казани предстанет перед судом за передачу карты мошенникам ради вознаграждения суммой 20 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура РТ, по версии следствия, в октябре 19-летний казанец за деньги передал неизвестным на парковке Парк Хауса две банковские карты, телефон и паспорт. После этого на одну из карт поступил перевод 445 тысяч рублей, украденных у одного из жителей Альметьевска.

По указанию своих кураторов молодой человек попытался снять деньги, однако банк заблокировал операцию. Юношу поймали в здании банка 25 декабря, когда он в очередной раз пытался вывести деньги.

Возбуждено уголовное дело. Свою вину молодой человек признал, а также пояснил, что все делал из нужды в деньгах.

#Прокуратура РТ #мошенники #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
