Юннаты Татарстана сразятся в решении экологических проблем в школе «Будет чисто»

Более 130 экоактивистов и 220 юннатов из 30 районов Татарстана стали участниками школы «Будет Чисто», открывшейся сегодня на базе образовательно-оздоровительного комплекса «Байтик».

Образовательная программа школы актива включает в себя несколько треков: экологи-медиа, экологи-просветители, экологи-лидеры и экологи-предприниматели. Для участников запланированы встречи с экспертами, мастер-классы, тренинги и конференция, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Школьники представят свои исследовательские работы в области ботаники, зоологии и экологии, решения актуальных экологических проблем, а их педагоги презентуют экомаршруты, с помощью которых ребята смогут изучить животный и растительный мир региона.

Мероприятия республиканского слета юных натуралистов и школы актива молодежного экодвижения «Будет чисто» продлятся до 29 сентября – в этот день состоится награждение победителей конкурсов.