«Юнисон-Москва» прервал победную серию «Нефтяника»

Фото: ahc-neftyanik.ru

Сегодня «Нефтяник» проиграл «Юнисону-Москва» (4:5) у себя дома в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

В первом периоде команды обменялись шайбами. За альметьевцев забил Дмитрий Бойчук, а за москвичей –Константин Рыжиков, 1:1.

Во второй двадцатиминутке было забито пять шайб. У «Нефтяника» отличились Кирилл Крутов и Артур Бровкин, а у «Юнисона-Москва» – Илья Ануфриев, Дмитрий Цыганов и Иван Детков, 3:4.

В третьем периоде хозяева льда не сумели перевести игру в овертайм. Клубы снова обменялись голами, забили Бойчук и Ануфриев, но до овертайма «Нефтянику» не хватило одной шайбы, 4:5. В итоге четырехматчевая серия альметьевцев прервалась.

В следующей игре команда Артема Анисимова встретится со «Звездой». Матч состоится 7 марта в 18:30 по мск.