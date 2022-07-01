ЮНЕСКО «в срочном порядке» внесла борщ в список культурного наследия Украины

Процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Таким образом, борщ официально признали украинским, завершив давний спор на эту тему.

Решение о включении борща в список ЮНЕСКО приняли на внеочередной сессии Межправительственного комитета организации, сообщает ТАСС.

Украина подала заявку на это еще в марте прошлого года, но только сейчас власти призвали рассмотреть ее «в срочном порядке». «Решение о включении этого блюда нашим комитетом поддержано», – заявил глава Межправительственного комитета ЮНЕСКО, посол Марокко Самир Аддар.

Споры о том, какой стране принадлежит борщ, разгорелись в прошлом году из-за сетевой дискуссии. При этом представители украинских властей делают особый акцент на то, что это блюдо принадлежит исключительно их национальной кухне.