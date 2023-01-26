Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО предоставила эгиду фестивалям «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время-Безнен заман» на 2023 год. Соответствующее письмо в адрес организаторов фестивальных движений направил ответственный секретарь Комиссии, советник министра иностранных дел РФ Григорий Орджоникидзе.

«Принимая во внимание значение упомянутых инициатив для сохранения культурного наследия нашей страны, а также поддержки и развития творческого потенциала молодежи, рад сообщить о предоставлении фестивалям “Созвездие-Йолдызлык” и “Наше время-Безнен заман” эгиды Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в 2023 году», — сообщил Орджоникидзе.

Секретарь Комиссии отметил, что за годы существования движение «Созвездие-Йолдызлык», а также фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время-Безнен заман» зарекомендовали себя как востребованные в нашей стране проекты, которые из года в год являются путеводной звездой для миллионов талантливых детей и молодежи Татарстана.

«Отрадно, что созданные вами проекты продолжают свою важную деятельность по поддержке творческого развития молодого поколения, и с каждым фестивалем число участников, как и уровень мастерства конкурсантов, неизменно растут», — подчеркнул Орджоникидзе.

Напомним, ежегодный открытый республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» создан в Татарстане в 2000 году и проходит под патронажем Президента РТ Рустама Минниханова. Участие на всех этапах фестиваля бесплатное. В этом сезоне он пройдет с 22 февраля по 24 апреля и охватит все города и районы республики. Предполагается, что в этом году в фестивале примет участие более 60 тыс. конкурсантов в возрасте от 5 до 21 года.

«Созвездие-Йолдызлык» — единственный проект в России и мире, который становится для молодых дарований социальным лифтом. Благодаря вниманию Президента РТ Рустама Минниханова к формированию будущего поколения творческой элиты, сотни лауреатов проекта стали выпускниками ведущих вузов Татарстана и Москвы. Все они украшают своим талантом проекты международного уровня, а также лучшие телевизионные эстрадные программы. За всю историю фестиваля в нем официально приняло участие более 1 миллиона 300 тысяч участников.

Ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время – Безнен заман» пройдет в этом сезоне в одиннадцатый раз. Заявочная кампания стартует с 1 февраля и продлится по 25 сентября.

Фестиваль учрежден Министерством по делам молодежи РТ и Министерством промышленности и торговли РТ в 2013 году и проходит при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова. Фестиваль выполняет важную функцию по формированию нового поколения кадров и популяризации рабочих профессий, раскрытию творческого потенциала молодых людей, работающих на предприятиях и в организациях республики. В минувшем сезоне в нем приняли участие 185 предприятий, организаций и учреждений, а свои таланты продемонстрировали более 1,6 тыс. участников.