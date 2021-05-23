Народный фронт осуществил мечту юной жительницы Казани

Участники проекта «Мечтают все!» Общественного народного фронта исполнили мечту юной жительницы Казани. Желанием десятилетней Гузель Гайнутдиновой было собственное преображение.

Реализация мечты девочки стала возможной благодаря акции проекта, приуроченной к Международному дню защиты детей.

Эксперт Народного фронта, директор фонда «Сила в детях» Адель Загретдинов совместно с партнерами организовал покупку платьев и создание образов для малышки, а также подобрал фотостудию и пригласил профессионального фотографа.

«Наш благотворительный фонд „Сила в детях“ давно сотрудничает и дружит с Народным фронтом: неоднократно мы проводили совместные мероприятия. И недавно я узнал, что они проводят такую замечательную акцию. И сегодня мы собрались здесь, чтобы осуществить красивую мечту маленькой, но сильной девочки Гузель. Мы благодарны всем нашим партерам, вместе с которыми была организована эта фотоссесия. Оба наряда, которые были приобретены для съемки, мы также подарили нашей героине», — рассказал Загретдинов.

Будучи начинающим автором сказок и поэтессой, чьи рассказы и стихи печатаются в детских изданиях, Гузель хотелось воплотить свою фантазию о принцессе в жизнь. Образы для съемок юная писательница придумала сама.

Гузель Гайнутдинова — уникальный ребенок. Она не только знает три языка — русский, татарский и английский, — но и пишет на них свои рассказы.

Вместе с тем у девочки множественные физические нарушения тяжелой степени. Она не может самостоятельно ходить и сидеть, не может говорить.

Но, несмотря на это, Гузель соответствует своему возрасту и развитию. Свои тексты девочка набирает на компьютере одним пальцем. Ее рассказы уже опубликованы в разных журналах республики. А еще Гузель является не только сочинительницей, она — маленький философ. В своей «Книге друзей» она пишет: «Моя мечта — ходить на своих ногах, сидеть самостоятельно. Я даже не представляю, как это круто! Хочу стать настоящей красавицей. Научиться ораторству. Ластиком стереть всю мою особенную жизнь. Я восторгаться хочу от жизни, писать стихи, поэмы, философские теории».

Несмотря на сложности, юная писательница невероятно трудолюбива и терпелива. А еще она много улыбается. И даже к концу двухчасовой фотосессии со сменой образов и причесок она не переставала радовать окружающих своей лучезарной улыбкой, как и подобает настоящей принцессе.

«Гузель запомнилась передача, в которой маму трех детей-инвалидов пригласили в Москву и устроили ей день преображения. И когда я спросила дочь, чего бы она хотела, она написала, что хотела бы день преображения для себя», — рассказала мама уникального ребенка Диляра Ильясова.

В рамках акции проекта «Мечтают все!» к 1 июня реализуются желания детей, которые, несмотря на свой юный возраст, уже стали героями. Одни благодаря своей храбрости спасли жизни других людей, другие запускают важные общественные проекты, а третьи побеждают тяжелые болезни.

Народным фронтом было собрано 100 заветных желаний детей в возрасте от пяти до 15 лет из 23 регионов России.

«О чем они мечтают? Желания у них вполне детские: игрушки, книжки, модное худи, нарядное платье, портативная колонка, клавиатура с подсветкой... Самыми неожиданными желаниеми стали доильный аппарат и набор инструментов для дома», — рассказала первый заместитель руководителя исполкома Народного фронта Евгения Калачева.

В числе детей, вошедших в программу, значатся еще два ребенка из Татарстана: шестилетняя Рания Махмутова, которая победила эпилепсию, учится ходить и живет полной жизнью, а также десятилетняя Зоя Кукушкина с многочисленными диагнозами, которые не мешают девочке работать фотомоделью.

За реализацию их желаний также взялся фонд «Сила в детях» в лице Аделя Загретдинова, который через сервис подарил Рание рюкзак с изображением единорога, а Зое — кроссовки с подсветкой.

«К сожалению, один фонд не может помочь всем нуждающимся в этом. Но мы стараемся стать примером для других благотворительных фондов, физических лиц, чтобы каждый ребенок смог получить заветный подарок», — поделился Загретдинов.

Напомним, что проект направлен на сбор и исполнение в течение года 600 желаний подопечных некоммерческих организаций и социальных учреждений к тематическим праздникам: Новый год, 8 Марта, День защиты детей, День семьи любви и верности, День учителя, День Матери. Проект стартовал в декабре 2020 года.

Целевой аудиторией проекта являются подопечные пансионатов для пожилых, матери детей с ОВЗ, многодетные семьи, дети с ОВЗ, дети-сироты, дети-герои, дети из малоимущих семей, пары, состоящие в браке более 50 лет, а также заслуженные и сельские учителя России.

Фото: Лиля Шайхутдинова