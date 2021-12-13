Юная вокалистка из Казани стала финалисткой шоу «Синяя птица»

Ученица 2-го класса казанской гимназии Элина Нигматуллина стала финалисткой всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия 1». Эфир с ее участием прошел в минувшее воскресенье на телеканале «Россия 1».

В этом году этот фестиваль уже в восьмой раз собирает самых одаренных детей со всей страны на одной сцене. На конкурс было подано более 30 тыс. заявок, Элина стала одной из 30 финалистов.

На конкурсе юная жительница Казани выступила с русской народной песней «Голосочек закатимый» и за минуту нарисовала шарж одного из членов жюри.

В составе жюри в этом году ректор Академии русского балета А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис Мацуев, народный артист России Сергей Безруков, народная артистка России Марина Неелова и молодой композитор, один из лидеров неоклассического направления музыки в России Кирилл Рихтер.