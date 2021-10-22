Юная танцовщица из Казани приглашена на передачу «Лучше всех»

Юная воспитанница казанской детской школы балета Lil Ballerine Амира Исмагилова приглашена на съемки передачи «Лучше всех». Об этом ИА «Татар-информ» сообщил директор школы Нияз Исмагилов.

«В этом году Амира стала самой юной участницей проекта „Большие и Маленькие“ на ТК „Россия Культура“. Там она представила номер „Маленькая мушка“. Видимо, запись ее выступления заметили представители передачи „Лучше всех“, и нашу маленькую танцовщицу пригласили на съемки передачи», — рассказал Исмагилов.

Амире Исмагиловой в этом месяце исполнилось пять лет. Она занимается в школе Lil Ballerine начиная с двух с половиной лет.

Съемки передачи с участием юной танцовщицы пройдут 28 октября в Красногорске.