Юная спортсменка погибла от зубов овчарки на чемпионате России по шахматам в Сочи

12-летнюю шахматистку насмерть загрызла овчарка в Сочи. Девочка приехала с мамой на детский чемпионат России по шахматам.

По сообщению Telegram-канала прокуратуры Краснодарского края, девочка без присмотра гуляла по территории отеля и через забор увидела щенят. Она залезла на огороженный участок, чтобы их покормить.

«На нее набросилась овчарка, нанесла травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в заявлении прокуратуры.

Инцидент произошел на территории отеля «Аквалоо». Следственными органами проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

Отметим, что шахматные соревнования среди детей отменены до завершения следствия.

«Федерация шахмат России выражает глубокие соболезнования семье и всем участникам соревнований. ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии», — говорится в заявлении федерации.