Юная героиня YouTube-проекта «Веселая азбука» посетила пожарную часть

На YouTube-канале проекта «Веселая азбука. Учимся читать» («Күңелле әлифба. Укырга өйрәнәбез») вышел новый выпуск, который расскажет ребятам о том, как все устроено в пожарной части.

Юные зрители узнают, по какому номеру звонить, если увидел пожар, из чего состоит обмундирование пожарных, почему нужно изолировать огонь, по возможности закрывая двери и окна, и ответы на многие другие вопросы.

«Во время съемок приходится сталкиваться с разными ситуациями. Но такого еще не было! Главный герой Алмаз Гараев поджег свою одежду. Сначала мы очень испугались, но когда наша отважная Зубайда напомнила, что надо звонить на 112, паника прошла», — пишут авторы.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале проекта и на странице во «ВКонтакте» детского журнала «Салават күпере».