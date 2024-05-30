Юная актриса из Зеленодольска сыграла в «Последнем богатыре»

Семилетняя Агния Тимофеева из Зеленодольска приняла участие в съемках многосерийного фильма «Последний богатырь. Наследие». Юная актриса сыграла роль младшей дочери Последнего богатыря, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района.

Коллегами татарстанки по площадке и исполнителями главных ролей стали Виктор Хориняк, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина и Юлия Пересильд.

Кроме того, фотографиями и эмоциями от работы Агния поделилась в своих социальных сетях.

«Мне подарили красивый букет, было очень неожиданно и очень приятно. Я угостила своих любимых актеров татарским чак-чаком. Жду с нетерпением завершения съемок фильма и выхода его на широкий экран», — подписала один из снимков девочка.

Юная артистка рассказала, что больше всего на съемках ей понравился реквизит, в том числе съедобные яблоки — одно из них она попробовала на вкус.

«Последний богатырь. Наследие» — это восьмисерийный мини-сериал. Его премьера запланирована на 2025 год.

Агния закончила первый класс, она лауреат множества российских фестивалей в номинации «Художественное слово». Также девочка учится в модельном агентстве, театральной и музыкальной школах и имеет золотой значок ГТО.