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Юная актриса из Зеленодольска сыграла в «Последнем богатыре»
Семилетняя Агния Тимофеева из Зеленодольска приняла участие в съемках многосерийного фильма «Последний богатырь. Наследие». Юная актриса сыграла роль младшей дочери Последнего богатыря, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района.
Коллегами татарстанки по площадке и исполнителями главных ролей стали Виктор Хориняк, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина и Юлия Пересильд.
Кроме того, фотографиями и эмоциями от работы Агния поделилась в своих социальных сетях.
«Мне подарили красивый букет, было очень неожиданно и очень приятно. Я угостила своих любимых актеров татарским чак-чаком. Жду с нетерпением завершения съемок фильма и выхода его на широкий экран», — подписала один из снимков девочка.
Юная артистка рассказала, что больше всего на съемках ей понравился реквизит, в том числе съедобные яблоки — одно из них она попробовала на вкус.
«Последний богатырь. Наследие» — это восьмисерийный мини-сериал. Его премьера запланирована на 2025 год.
Агния закончила первый класс, она лауреат множества российских фестивалей в номинации «Художественное слово». Также девочка учится в модельном агентстве, театральной и музыкальной школах и имеет золотой значок ГТО.
Фото: соцсети Агнии Тимофеевой.
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