Юнармейские сборы «Гвардеец» с участием героев России стартовали в Пензе

Торжественная церемония открытия Юнармейских военно-патриотических сборов «Гвардеец» состоялась 1 августа в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

В мероприятии приняли участие заместители полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов и Олег Машковцев, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, Герои Российской Федерации Расим Баксиков, Никита Палазник, Александр Белоглазов, Олег Лобунец.

Среди приглашенных был также участник программы «Время героев», подполковник полиции Иван Амиров – его наставником выступает полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

В день открытия почетные гости провели для участников Уроки мужества, в ходе которых рассказали о значении специальной военной операции, обстановке на фронте и проявленном героизме сослуживцев. Они также поделились личными историями.

Украшением церемонии стало выступление сводного духового оркестра из почти 300 музыкантов – участников творческого проекта «Фанфары Победы России». Коллективы из 12 регионов исполнили патриотические произведения для гостей и юнармейцев.

Сборы пройдут с 1 по 21 августа на базе Пензенского артиллерийского инженерного института имени генерала армии А. В. Хрулева. Участие в них примут 360 юношей из 14 регионов ПФО, а также Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области и впервые – из Белоруссии.

Проект реализуется под патронатом полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Как отметил на церемонии Александр Тихонов, на протяжении истории России воинский труд всегда вызывал уважение, а армия оставалась неотъемлемой частью народа.

В условиях проведения специальной военной операции особенно важно, чтобы новое поколение росло на ценностях патриотизма, уважения к истории и подвигам предков и было готово защищать Родину.

Участников сборов ожидает насыщенная программа: строевая, огневая, парашютная и общефизическая подготовка, обучение тактике и управлению беспилотниками, освоение основ военного дела.

Пройдут соревнования по военно-прикладным дисциплинам, спортивным играм, пейнтболу, шашкам, а также впервые – турнир по гиревому спорту. В память о каждом дне Великой Отечественной войны юнармейцы выполнят 1418 подъемов гирь.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что нынешняя смена проходит в Год защитника Отечества и в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он выразил уверенность, что участники станут достойными продолжателями традиций своих дедов и прадедов, сражавшихся за Родину.

Программа также включает творческие конкурсы и культурно-познавательные мероприятия, посвященные истории и достопримечательностям региона.

Военно-патриотические сборы «Гвардеец» проводятся в Пензенской области с 2013 года при поддержке Минобороны России. За все время в них приняли участие более 5 тысяч молодых людей, многие из которых впоследствии выбрали службу в армии и правоохранительных органах.