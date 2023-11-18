Юнармейские отряды Зеленодольского района написали бойцам СВО письма

Юнармейские отряды Зеленодольского района Татарстана приняли участие во всероссийской акции «Письмо солдату». Подростки написали слова поддержки бойцам, принимающим участие в спецоперации.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации, письма были отправлены в составе гуманитарного конвоя.

«Юнармейские отряды есть в каждой школе, и они каждый раз перед отправкой гуманитарного груза пишут письма на классных часах, примерно раз в месяц. В целом дети пишут теплые слова поддержки. Кто-то может еще рассказать о себе, о своих достижениях в учебе, спорте. Благодарят солдат за мирную и спокойную жизнь», — заявили в пресс-службе.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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