Юнармейцы Татарстана и Красноярского края развернули в Казани 20-метровое Знамя Победы

Юнармейцы из Татарстана и Красноярского края развернули в Казани 20-метровую копию Знамени Победы в рамках автомарша «Юнармия – Za мир без фашизма. Красноярск – Грозный-2022».

«Мы проводим это мероприятие на татарской земле уже не первый год. С 2018 года мы решили, что этот проект должен продлиться минимум пять лет, и каждый раз наш маршрут проходит через Казань», – рассказал руководитель автомарша Денис Побилат.

Он отметил, что в этом году гости из Красноярского края задержатся в Татарстане на три дня. «Когда мы проезжали проездом этого было мало, хотя сейчас я понимаю, что для полноценного погружения в культуру Татарстана здесь нужно задержаться минимум на неделю», – заявил Побилат.

Мероприятие прошло в парке Победы, где собрались юнармецы Красноярского края и Татарстана, а также местные жители. Перед развертыванием Знамени, участников поприветствовала заместитель министра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина.

«Самая главная функция этого автомарша – объединить всех тех, кто любит нашу родину и тех, кто является настоящим патриотом России. Очень важно, чтобы молодое поколение нашей страны стало тем поколением, которое будет любить нашу родину, защищать ее и гордиться ею», – сказала Асадуллина.