Юмор, неподвластный времени: журнал «Чаян» открыл выставку политсатиры 60-х годов

Сегодня журнал сатиры и юмора «Чаян» официально открыл уникальную выставку, посвященную политическим сатирическим рисункам 1950-60-х годов. Экспозиция включает картины выдающихся художников журнала, которые раскрывали и осмысливали политическую действительность своего времени через призму юмора.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Журнал «Чаян» («Скорпион») все 100 лет своей работы живо откликался на события в мире, отражая на страницах, в основном в жанре карикатуры, политическую проблематику и международные отношения. В разные годы художники-чаянисты в гротескной и комичной формах разоблачали фашистов, капиталистов, империалистов, сионистов, поджигателей войн и колонизаторов всех мастей.

Особую актуальность графическая политсатира приобрела в годы «холодной войны» и активного противостояния двух систем. Именно в 50 – 60-е годы были созданы наиболее значимые и талантливые работы Э. Гельмса, И. Бобровицкого, С. Старчикова, П. Новичкова, И. Хантемирова, Л. Ельковича, Х. Якупова, К. Васильева, которые реагировали на злобу дня сатирической метафорой и сарказмом. Карикатуры того периода стали классикой чаяновской политической сатиры и не утратили своей остроты в свете сегодняшних реалий.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Мы хотели продемонстрировать всем нашей выставкой то, что такие проблемы, как агрессия, противостояние систем, империализм, расизм, – все они остаются актуальными по сей день. Художникам, ветеранам нашей классики, действительно удалось передать те обстоятельства и ситуации, которые остаются насущными и в наши дни», – рассказал гостям выставки главный редактор издания Рафаэль Халилуллов.

Посетители выставки могут увидеть, как художники обыгрывали актуальные темы своего времени — от идеологических штампов до социальных реалий. Каждая карикатура — это не просто художественное произведение, но и исторический документ, который заставляет задуматься о политической повестке вчера и сегодня.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«„Чаян“ — это несметное богатство нашей компании. Вы даже не можете себе представить, какие богатства скрываются в архивах этого журнала! Ответы на все вопросы и все события, которые происходят сейчас мире, рассказывает журнал „Чаян“, они уже это все давно прошли. Главный секрет этого журнала в том, что он давал людям возможность не грустить, не сдаваться, не беспокоиться, а наоборот, принимать действительность с сатирой. Я уверен, что сегодняшняя выставка будет всем очень интересна!» — выступил перед гостями выставки генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Главный редактор журнала поделился, что идея выставки принадлежала именно Шамилю Садыкову, и отметил, что в ближайшем будущем планируется несколько мероприятий по изучению архива журнала «Чаян» и дальнейшей презентации картин.

«Журнал „Чаян“ выделяется тем, что он говорит на своем языке, через призму юмора. В моменты стрессовых ситуаций, переломных моментов человек привык обращаться к юмору для того, чтобы легче пережить стресс. Мы должны ценить, что у нас есть такой жанр журналистики, ведь не во всех субъектах нашей страны можно встретить такие журналы. Очень приятно, что поднимается тема прошлых работ, что те рисунки, которые были актуальны в то время, не теряют значимости сейчас. Я желаю, чтобы те работы, которые создают сейчас, были такими же актуальными для наших последователей», — заявил заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдар Миргалимов.

По словам организаторов, выставка — это не только дань уважения мастерам, многие из которых уже ушли из жизни. Она также является напоминанием о том, что вопросы, волновавшие наше общество полвека назад, поднимаются и сегодня. Сатирическое искусство продолжает оставаться важным элементом в осмыслении нашей действительности, способствуя не только развлечению, но и развитию критического мышления.

Планируется, что выставка продлится чуть более двух недель.