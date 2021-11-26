«Юмор FM Казань» — победитель национальной премии «Радиомания — 2021»

В Москве состоялось вручение национальной премии «Радиомания» — самой престижной награды в сфере радиовещания в России. Ее цель — демонстрация достижений отрасли и повышение профессионального уровня работников вещания. За 20 лет проведения премии открыто множество новых имен, а лучшие проекты получили достойную оценку и освещение в профессиональном сообществе.

В этом году среди победителей оказались и представители Казани: радиостанция «Юмор FM Казань» получила «золотой микрофон» в номинации «Продвижение. Внеэфирный проект».

Авторитетное жюри отметило акцию «Поезд Юмор FM» за нестандартный подход к расширению аудитории. Радиостанция «Юмор FM» первой в Казани совместила классическое радиовещание и формат подземки. Яркий брендированный состав знаком каждому, кто хоть раз пользовался услугами городского метрополитена.

В целом же золотые микрофоны «Радиомании» в этом году получили сразу десять проектов ГПМ Радио. В категории «Сетевые радиостанции» победили «Авторадио», Детское радио и «Юмор FM», в категории «Региональные радиостанции» лауреатами стали проекты Like FM и филиала «Юмор FM» в Казани.