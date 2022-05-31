Юмашев покинул пост советника Президента РФ на общественных началах

Валентин Юмашев по собственной инициативе покинул пост советника Президента России на общественных началах еще в апреле. Об этом рассказала заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра» Людмила Телень, передает РИА Новости.

«Юмашев с апреля не является советником Президента. <…> Он занимал пост советника Президента на общественных началах. С апреля он не является советником, и ушел он с этого поста по своему желанию», — пояснила собеседница агентства.

Ранее об уходе Валентина Юмашева с поста советника Президента РФ Владимира Путина сообщило агентство «Рейтер», сославшись на два информированных источника.

Валентин Юмашев — муж Татьяны Юмашевой, младшей дочери первого Президента России Бориса Ельцина. Начинал карьеру как журналист, в 1980-х годах активно печатался в газете «Комсомольская правда» и журнале «Огонек». С марта 1997 года по декабрь 1998-го — руководитель Администрации Президента РФ. После этого был советником главы государства на общественных началах при трех президентах: Борисе Ельцине, Владимире Путине и Дмитрии Медведеве.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против РФ.