Юлия Сохацкая выиграла золото командного чемпионата России по многоборьям

В заключительный день командного чемпионата России по многоборьям, который прошел с 9 по 12 сентября в Адлере, определились победители в нескольких программах.

Среди женщин в семиборье первенствовала 20-летняя спортсменка из Татарстана Юлия Сохацкая. Победительница соревнований набрала 5482 балла за семь видов (100 м с/б — 14.20, прыжок в высоту — 1.61, толкание ядра — 11.82, 200 м — 25.56, прыжок в длину — 6.06, метание копья — 36.84, 800 м — 2:19.92).

Сохацкая обошла действующую чемпионку страны Елену Ермолину, которая с результатом в 5404 очков стала второй. Тройку лучших замкнула Елизавета Слободянюк (5399 очков).

В командном зачете Татарстан занял второе место, пропустив вперед лишь команду из Кемеровской области. Татарстанский коллектив в семиборье был представлен шестью спортсменками (Юлия Сохацкая, Лилия Ахметгареева, Яна Угольникова, Рамиля Валитова, Карина Ахметова, София Мирошниченко).

Отметим, что ранее в начале сентября Сохацкая победила на аналогичном чемпионате России в возрастной категории U-20.