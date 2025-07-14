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На главную ТИ-Спорт 14 июля 2025 14:53

Пловчиха Юлия Ефимова: «Хоккей в России - спорт номер один»

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Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в беседе с «Legalbet.ru» назвала хоккей спортом номер один в России.

«Я считаю, что в нашей стране хоккей — спорт номер один! Это самая лучшая игра. Мне очень нравится этот вид спорта. Россия — северная страна и ассоциируется с холодом, льдом, и мужеством. Россия — это олицетворение хоккея. Если взять Национальную хоккейную лигу, то наши ребята одни из самых лучших там. А вот футболистов таких мало, кто так бы выделялся в зарубежных клубах. Наверное, им дома комфортнее. В других чемпионатах футбол сложнее. Если есть хорошие контракты тут, то зачем уезжать. А в НХЛ более высокие амбиции», – отметила Ефимова.

Вчера в Москве в рамках благотворительной акции прошел шоу-матч между звездами КХЛ и НХЛ. Победителями со счетом 15:3 вышли хоккеисты из Северной Америки.

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