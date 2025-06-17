Юлия Андреева отметила вклад «Татар-информа» в развитие медиапространства Татарстана

Бывший и.о. декана Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ, профессор Юлия Андреева поздравила информационное агентство «Татар-информ» с 35-летием.

«Такой юбилей – уже признание результата работы. Потому что в нашей конкурентной среде, если информационное агентство было бы не нужно, оно бы растворилось в информационном поле. А то, что «Татар-информ» существует так долго, – это показатель профессионализма, эффективности, того, что вы нужны», – сказала она.

Андреева подчеркнула, что «голос» республики слышен во многом благодаря «Татар-информу».