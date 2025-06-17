news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 17 июня 2025 16:46

Юлия Андреева отметила вклад «Татар-информа» в развитие медиапространства Татарстана

Читайте нас в
Телеграм

Бывший и.о. декана Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ, профессор Юлия Андреева поздравила информационное агентство «Татар-информ» с 35-летием.

«Такой юбилей – уже признание результата работы. Потому что в нашей конкурентной среде, если информационное агентство было бы не нужно, оно бы растворилось в информационном поле. А то, что «Татар-информ» существует так долго, – это показатель профессионализма, эффективности, того, что вы нужны», – сказала она.

Андреева подчеркнула, что «голос» республики слышен во многом благодаря «Татар-информу».

#35 лет Татар-информу #Татар-информ #поздравление с юбилеем
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В Татарстане из-за циклонов до конца недели сохранится прохладная и дождливая погода

В Татарстане из-за циклонов до конца недели сохранится прохладная и дождливая погода

16 июня 2025
Глава Госавтоинспекции РТ: «До сих пор помню, как плакала мама над телом погибшего сына»

Глава Госавтоинспекции РТ: «До сих пор помню, как плакала мама над телом погибшего сына»

16 июня 2025