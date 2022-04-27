Юлиана Слащева: «Рекомендую родителям внимательно относиться к тому, что смотрят их дети»

Зрители YouTube стали жаловаться на странные ситуации – то окажется заблокированным привычный и удобный новостной канал, то после мультика в режиме автовоспроизведения детям покажут «новостной ролик» с трупами солдат и горящими машинами. Заметно выросло и количество откровенно фейковой информации, подаваемой под видом аналитики или даже репортажей с места событий. Что происходит с YouTube и чем заменить эту платформу в случае необходимости, читателям рассказала председатель правления «Союзмультфильма» и гендиректор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева.

По ее словам, в условиях сегодняшнего информационного противостояния YouTube не может не стать в той или иной мере политизированной площадкой.

«То, что происходит сейчас - объективная и объяснимая ситуация с площадкой, имеющей огромную популярность и влияние по всему миру. Не секрет, что визуальный ряд имеет в разы большую силу воздействия, чем информация, изложенная в тексте. Особенно если какие-либо высказывания и лозунги внезапно транслируются среди привычных рекламных блоков. В таком случае ты смотришь их вопреки своей воле, пассивно, и психологически это может иметь сильное воздействие. Кроме того, ряд принимаемых площадкой мер выглядят довольно эмоционально, например, блокировка канала Гостелерадиофонда. Мы видим, что на территории нашей страны площадка пытается лавировать и балансировать, но многие меры, в том числе, касающиеся возможностей монетизации, будут неизбежно способствовать оттоку пользователей», - сказала Слащева.

Она уточнила, что такие меры мотивированы намерением транслировать определенную политическую позицию.

Эксперт считает, что просмотр контента на YouTube может представлять угрозу для детей. «У видеохостинга огромная аудитория, среди которой традиционно много детей и подростков, психика которых очень подвижна. Да, у YouTube высокие требования к безопасности контента, исключающие в том числе рекламу, возможность комментирования, есть отдельное приложение YouTube-kids, но полностью исключить попадание контента, содержащего "заряженные" видео, нельзя», - отметила Слащева.

Председатель правления «Союзмультфильма» рекомендовала родителям внимательно следить за качеством контента, который потребляют их дети.

«Дети очень восприимчивы, к визуальным образам - особенно. Они не просто смотрят, а живут с любимыми героями, учатся у них. Поэтому мы на "Союзмультфильме", создавая наши проекты, постоянно работаем в контакте с детскими психологами, чтобы исключить несоответствующие возрасту сюжеты, цветовые решения, правильно выстроить темпоритм. Мы хотим нести все те же традиционные ценности, что и десятки лет назад: семья, дружба, любовь, творчество, и делать это тем образным языком, который был бы понятен и безопасен для современного ребенка», - пояснила она.