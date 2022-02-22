Юлиана Гордон: Наша цель - показать бизнесменам Татарстана возможности продаж в Интернете

В Буинске 25 февраля пройдет учебно-практический семинар «Интернет-торговля как будущее предпринимателей», организатором которого выступили АНО «Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко» и бизнес-школа iWengo, которую возглавляет известный российский эксперт в области электронной торговли Юлиана Гордон.

Ведущие эксперты России поделятся с предпринимателями из нескольких районов РТ опытом продаж товаров и услуг по каналам интернет-торговли.

Напомним, что в конце декабря прошлого года в ходе очередной встречи Президента РТ Рустама Минниханова с жителями республики к нему обратилась предпринимательница из Буинска с просьбой организовать у себя в городе обучение по выходу на маркетплейсы с участием Юлианы Гордон.

В 2021 году основатель бизнес-школы iWengo Юлиана Гордон вместе с сотрудниками ЦЭТ «Маркетплейс.Легко» провели обучающие мероприятия в 14 муниципальных районах республики, их лекции о тенденциях и потенциале eCom прослушали около 4 тыс. татарстанских предпринимателей.

Также по поручению Рустама Минниханова в декабре 2021 года сотрудники бизнес-школы iWengo и ЦЭТ «Маркетплейс.Легко» провели учебно-практическое мероприятие для глав районных администраций и городских округов Татарстана по теме интернет-торговли, как драйвера развития экономики района. Аналогичная программа обучения будет проведена в Казани 26 февраля 2022 года для заместителей министров и сотрудников районных администраций, отвечающих за развитие предпринимательства.

«Наша цель - показать предпринимателям и чиновникам из районов республики возможности, которые открывает продажа продукции или услуг через Интернет. Обеспечение максимально широкого обучения продавцов, а также развитие инфраструктуры электронной коммерции для предприятий является основными драйверами роста интернет-торговли Татарстана», - отметила Юлиана Гордон.

«Интерес предпринимателей к торговле через маркетплейсы растет с каждым днем. Причина понятна – ни один другой канал продаж и близко не может сравниться с масштабами интернет-торговли. В условиях пандемии и связанными с ней ограничениями интернет-торговля стала для многих предпринимателей фактически единственным шансом не только на сохранение своего бизнеса, но и его развитие и расширение», – подчеркнул Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев.

Он отметил, что по итогам 2021 года количество татарстанских предпринимателей, торгующих на маркетплейсах увеличилось в 7 раз и превысило планку 23 тысячи. Их выручка за год достигла 25 млрд рублей.

«Это далеко не предел. По прогнозу аналитиков Data Insight, к 2025 году российский рынок eCom вырастет еще в четыре раза. У татарстанских предпринимателей еще есть возможность занять на этом быстрорастущем рынке достойную нишу», – подчеркнул бизнес-омбудсмен РТ.