Юлашев Ахат Гайнуллович – председатель Координационного совета организации ветеранов РТ, Председатель комитета Республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан» (2001-2021 гг.).

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2020 году.

После увольнения из ВС СССР по возрасту и выслуге лет А.Г. Юлашев активно включился в общественную ветеранскую работу, являясь членом Президиума, Заместителем председателя, а с мая 2001 по 2021 год Председателем комитета общественной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Республики Татарстан.

На Пленуме Общероссийской организации ветеранов войны и военной службы 28 сентября 2006 года избран членом Президиума Российского комитета ВВВС.

Республиканская Организация ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ» объединяет участников и ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, Вооруженных Сил, военной службы, правоохранительных органов, государственной службы и труда, вдов и членов семей ветеранов. Ветеранская организация Татарстана – одна из лучших в составе Российского союза ветеранов. Особое внимание уделяется работе со школьниками, кадетами, молодежью и подготовке ребят к службе в армии.

Официальный сайт организации: http://tatveteran.ru