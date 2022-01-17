Юлай Шамильоглу: Минтимер Шаймиев — самая авторитетная личность тюркского мира в России

Профессор Назарбаев Университета, доктор исторических наук Юлай Шамильоглу уверен, что за последние 40 лет первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев стал самой авторитетной личностью тюркского мира в России.

«Минтимер Шарипович обладает большим авторитетом. Он выступил в защиту суверенитета Татарстана. Президент Советского Союза Михаил Горбачев, первый Президент России Борис Ельцин и нынешний Президент России Владимир Путин всегда относились к нему с уважением», — заметил ученый в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Юлай Шамильоглу назвал Минтимера Шаймиева вождем татарского мира. «Огромна роль Минтимера Шариповича в образовании Всемирного конгресса татар. Кроме того, в мире сильная татарская диаспора. Власти Татарстана и сегодня стремятся поддерживать тесные взаимоотношения с татарскими сообществами по всему миру, поддерживают связи. Это большой шаг для Татарстана», — считает исследователь.