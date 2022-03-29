ЮИДовцы вместе с родителями напомнили нижнекамцам о необходимости соблюдения ПДД

В Нижнекамске сотрудники республиканской Госавтоинспекции вместе с ЮИДовцами и их родителями провели профилактическую акцию «Родительский патруль», цель которой заключается в снижении уровня детского травматизма в ДТП, а также в том, чтобы родители сформировали у своих детей навыки безопасного поведения на дороге.

Фото: ГИБДД РТ

Акция прошла после окончания уроков, когда взрослые встречают своих детей из школы. ЮИДовцы вместе со своими родителями под руководством автоинспекторов рассказывали школьникам и взрослым о необходимости соблюдения ПДД и эффективности световозвращающих элементов в темное время суток.

Фото: ГИБДД РТ

Во время беседы всем детям вручили тематические листовки и полезные световозвращающие аксессуары. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.